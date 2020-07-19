شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يجري عملية جراحية ناجحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت قد المستشفى لإجراء بعض الفحوصات ويستعين بولي العهد لممارسة بعض الإختصاصات Advertisements وقال وزیر شؤون الدیوان الأمیري في الكويت، الشیخ علي جراح الصباح بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى لاجراء بعض الفحوصات الطبیة، وفق ما نشرته وكالة كونا الرسمية . وأضاف بإنه صدر أمر أميري بالإستعانة بولي العهد لممارسة بعض الإختصاصات . ولم يفصح المسؤول الكويتي أي تفاصيل أخرى .

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