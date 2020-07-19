الجيش الصومالي يقتل 18 من عناصر حركة "الشباب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذ الجيش الصومالي بدعم جوي فرنسي عملية عسكرية على مواقع حركة الشباب الإرهابية بجنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 18 من عناصرها.



وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن "العملية العسكرية جرت بفضاء جيليب جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 من العناصر الإرهابية بالإضافة إلى قياديين".

Advertisements

يُذكر أن آخر مرة قدمت فيها فرنسا الدعم للجيش الصومالي في عملياته الأمنية، كانت خلال شهر يناير 2013.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.