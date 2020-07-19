كتب: ضياء السقا أعلنت وكالة أنباء الكويت، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى عملیة جراحیة صباح الیوم تكللت بالتوفیق والنجاح. وفي وقت سابق، أعلن وزير الديوان الأميرى الشيخ على الجراح، صدور أمر أميرى بالاستعانة بولي العهد؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، بعد دخول أمير الكويت إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاستعانة بولي العهد الكويتي لإدارة البلاد.. الديوان الأميري يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأمير الكويت بعد خضوعه لجراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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