بعد اتهامها إثيوبيا بغلق بوابات سد النهضة.. انحسار النيلين الأزرق والأبيض في السودان وخروج محطات مياه عن الخدمة بالخرطوم

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم بالسودان، عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق.

وقال مدير عام الهيئة المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية “الأحد”، إن محطات الصالحة “أ” و “ب” وبيت المال ، وشمال بحري ، وأم كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للأنهار الثلاثة، كاشفاً عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لادني مستوي لها في محطة مياه سوبا، ومحطة مياه بحري القديمة ، ومحطة مياه المقرن ، ومحطة مياه المناره.

وأشار إلى أن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة، موضحاً أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الري السودانية تراجع مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب ما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.

وجددت وزارة الري السودانية رفضها لأى إجراءات أحادية الجانب يتخذها أى طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

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وقالت وزارة الرى السودانية: "سنتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية".

وطالبت وزارة الري والموارد المائية بالسودان أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق.

وفي سياق متصل، أكد القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان، أن بلاده لم نغلق بوابات سد النهضة ولم نحتجز المياه، متابعا: ملتزمون بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وجاءت التصريحات المتضاربة من الجانب الإثيوبي حول بدء ملء السد، بعد يوم من نشر وكالة الأنباء العالمية رويترز صورًا بالأقمار الصناعية لسد النهضة كشفت عن تجمعات للمياه خلف سد النهضة ما يعكس أن عملية الملء كانت قد بدأت بالفعل خلال المفاوضات التي تزعم أديس أبابا تعثرها بسبب كل من مصر والسودان، رغم ما أبدته القاهرة والخرطوم من تعاون حظي بإشادة المراقبين لتلك المفاوضات منذ بدايتها.

يأتي هذا في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.

وشهدت السنوات الماضية جولات كثيرة من المفاوضات بين الدول الثلاثة من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ على حقوق مصر والسودان فى نهر النيل، ولكن أغلب المفاوضات كان يغلب عليها التعنت الإثيوبى، وعدم الرغبة فى التوقيع على اتفاق.