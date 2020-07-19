تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و21 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها.

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وارتفع سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات موقع الرسمي لسوق العبور.