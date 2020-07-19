ضبط 3 أطنان "خل" منتهي الصلاحية يعاد تعبئته للمواطنين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الأحد، على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و100 زجاجة خل منتهية الصلاحية منذ عام 2018، يقوم أحد الأماكن بإعادة تعبئتها في زجاجات وبيعها للمواطنين بتواريخ جديدة يجرى تدوينها على العبوات.

حرر محضرا بالواقعة، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.