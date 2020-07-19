صور.. بحث آليات حصر مخالفات البناء في مركز جهينة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كلف أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج مديري الإيرادات بالوحدات القروية ومديري المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري، بالمرور ومتابعة وحصر مخالفات المباني ورصدها أول بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مركز ومدينة جهينة، اليوم الأحد، بحضور علي أحمد عبد العال سكرتير الوحدة، ورؤساء وسكرتيري ومديري الإيرادات بالوحدات القروية ومديري المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والبساتين والبيئة والإيرادات والمجالس بالوحدة المحلية، كما كلفهم بحث المواطنين أصحاب العقارات والمباني المخالفة على تقديم طلبات التصالح بالوحدة المحلية، وتوعيتهم بمدى أهمية قانون التصالح وما يعود بالتأثير الإيجابي على المواطن.

وأكد "البدري" على تنشيط التحصيل بالوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة من تحصيل المتأخرات والربط من رسوم النظافة ورسوم تكاليف الإزالة ورسوم التفتيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين في السداد، ووجه بتشكيل اللجان اللازمة لحصر المستجدات من المباني والعقارات والمحلات بدائرة المركز حتى يجرى تحصيل الرسوم المقررة عليها.

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كما جاء بالاجتماع ضرورة حصر كافة الأصول الغير مستغلة والحدائق العامة والمتنزهات التي يمكن من خلالها تعظيم الموارد المالية للوحدة المحلية، وحصر أراضي أملاك الدولة بدائرة المركز التي يمكن إقامة محال تجارية عليها لتأجيرها لتنشيط وزيادة موارد التحصيل.

وشدد "البدري" على ضرورة المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

وأكد رئيس مدينة جهينة على ضرورة متابعة المشاتل وزراعة وري الأشجار بصفة يومية وصيانة الأعمدة وتركيب الكشافات ورفع حالات الإشغال والباعة الجائلين من الشوارع والميادين وذلك تيسيرا لحركة المرور للمواطنين وظهور مدينة جهينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.