أمير الكويت يفوّض ولي العهد ممارسة بعض اختصاصاته مؤقتًا

صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهدالشيخ نواف الأحمد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتًا، بحسب ما أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.
كان الديوان الأميري أفاد بأن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دخل المستشفى ظهر أمس «لإجراء بعض الفحوص الطبية، سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه».
تلقى صاحب السمو اتصالات من قادة دول الخليج للاطمئنان على صحته.
وصدر ملحق خاص لجريدة "الكويت اليوم" الرسمية يتضمن نص الأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وجاء في نص الأمر الأميري:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة السابعة/ الفقرة الثانية/ من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:
مادة أولى:
يعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور، بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية المقررة لنا وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا:
1- تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم
2- اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة
3- التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها
4- المعاهدات الدولية وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور
5- إصدار المراسيم بقوانين وفقًا لحكم المادة (71) من الدستور
6- وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
7 - اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة.
8- أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير.
9- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقًا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية.
مادة ثانية:
على سمو ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
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