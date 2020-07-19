كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تويتر يحذف تغريدة جديدة لترامب بسبب شكوى تتعلق بحقوق النشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت صحيفة الجارديان، أنه حذف موقع تويتر فيديو كان قد أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشره، موضحأ إنه اتخذ هذا الإجراء بعد تلقيه شكوى تتعلق بحقوق النشر.

واختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة "لينكين بارك"، من على حساب تويتر الخاص بترامب، في وقت متأخر من مساء السبت، مع اشعار "تم تعطيل هذا الفيديو بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر".

وقد حذف تويتر الفيديو بعدما تلقي إشعارا يستند لقانون حقوق النشر من شركة "ماشين شوب إنترتينمنت"، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

وقال ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني "نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون". ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.

Advertisements

وقد بدأ تويتر في تحدي تغريدات ترامب في مايو، واشتبك معه مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين. قامت شركة التواصل الاجتماعي عدة مرات بتعطيل أو التعليق على تغريدات الرئيس بسبب ما قالت إنه شكاوى حقوق الطبع والنشر أو انتهاكات لسياسة ضد التهديد بالعنف.

أزال تويتر صورة قام الرئيس بتغريدها في 30 يونيو، بسبب شكوى من نيويورك تايمز، التي صور مصورها الصورة.

كما وضعت الشركة تغريدة من الرئيس وراء علامة تحذير في أواخر مايو، قائلة إنه انتهك قواعدها ضد "تمجيد العنف" عندما دعا إلى أن تكون سلطات مينيابوليس صارمة في الرد على الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

