كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا.. من بينها 13 فى شينجيانغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات الصحية الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن البر الرئيسى للصين أبلغ عن 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية 18 يوليو، ارتفاعا من 22 حالة تم الإبلاغ عنها قبل يوم.

من بين الإصابات الجديدة، تم العثور على 13 في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين. وذكرت اللجنة الصحية الوطنية ولجنة الصحة المحلية فى شينجيانغ ان الثلاثة الاخرين الذين تم تسجيلهم فى مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية ومقاطعة شاندونغ الشرقية تم نقلها من مسافرين من الخارج.

وقالت لجنة الصحة ببلدية تشينغداو في شاندونغ اليوم الأحد إن الحالة المؤكدة في شاندونغ هي موظف في شركة النفط الحكومية الصينية للبترول والكيماويات أو شركة سينوبك التي تعمل في الكويت.

وشخصت هيئة الصحة في تشينغداو ثمانية موظفين آخرين في شركة سينوبك كانوا مسافرين من الكويت يوم الجمعة كمرضى لا تظهر عليهم أعراض.

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وقد سجل البر الرئيسى للصين يوم السبت اجمالى 42 حالة جديدة بدون اعراض، من بينها 18 مريضا جديدا بدون اعراض فى اورومتشى.

دخلت المدينة الواقعة في أقصى الغرب "وضع الحرب" يوم السبت، وأطلقت خطة استجابة طارئة بعد أن أبلغت المدينة عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروسات التاجية الجديدة.

وقالت هيئة الصحة الوطنية انه حتى يوم السبت كان لدى البر الرئيسي الصيني 83.660 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس، وظل عدد القتلى عند 4634.

