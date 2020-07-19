كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل 7 شبان في هجوم وحشي بالقرب من بحيرة في بنما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت السلطات المختصة في بنما، في مقتل سبعة شبان، أمس السبت، بالقرب من بحيرة على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة.

وكشف المدعي العام أدولفو بينيدا، أن جثث الضحايا وأربع نساء وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و 22 عاما عثر عليها يوم السبت.

وقال بينيدا، في تصريحات صحفية، إن بعض الأشخاص في المجموعة تمكنوا من الفرار من الهجوم ويساعدون السلطات في التحقيق.

وأوضح أن بعض القتلى أصيبوا بجروح جراء طلقات نارية، لكن سبب الوفاة لم يتحدد بعد. ولا يزال الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق.

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وشدد المدعي العام أدولفو بينيدا، على أن ما جرى "حدث مروع حقا من جميع وجهات النظر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أفراد أسر الضحايا أفادوا بأنهم فقدوا يوم الجمعة. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، خرجت المجموعة للسباحة.

ووقع الهجوم بالقرب من بحيرة جاتون، وهي بحيرة ذات مناظر خلابة من صنع الإنسان تشكل جزءا مهما من قناة بنما.