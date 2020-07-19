كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الجارديان": ترامب حقق ما لم يحققه أي رئيس أمريكي سابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لسوء حظ ترامب، جاء هذا التحالف إلى الوجود لمنعه من الحصول على فترة ولاية أخرى.
فبدلًا من تعزيز قاعدته، اثار عداء ترامب تجاه الأشخاص الذين يحتجون على قتل الشرطة لجورج فلويد والعنصرية النظامية ملايين الأمريكيين البيض اكثر من الأمريكيين السود. ويقول أكثر من نصف البيض الآن أنهم يؤيدون الأفكار التي عبرت عنها حركة "حياة السود"، وأن دعم البيض أكثر من معارضة الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة.
وكما قال جون لويس، بطل الحقوق المدنية العظيم الذي توفي يوم الجمعة، "سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي... له الحق في الاحتجاج. لا يمكنك إيقاف الناس بكل القوى التي قد تكون تحت قيادتك ".
حتى العديد من ناخبي ترامب السابقين فزعوا من عنصرية ترامب، بالإضافة إلى خروجه الأخلاقي العام. فوفقًا لاستطلاع أجرته نيويورك تايمز سيينا كوليدج مؤخرًا، يعتقد أكثر من 80 ٪ من الأشخاص الذين صوتوا لصالح ترامب في عام 2016 انهم لن يدعموه مرة أخرى في عام 2020 لأنه "لا يتصرف بالطريقة التي يجب أن يتصرف بها الرئيس".
وتعد تلك وجهة النظر مشتركة بين 75٪ من الناخبين المسجلين عبر ولايات ساحة المعركة مما سيحدث فرقًا كبيرًا في نوفمبر.
وكان العامل الثاني في توحيد الامريكين هو هجمات ترامب على نظام حكومتنا. لا يحب الأمريكيون أو يثقون بالحكومة بشكل خاص ولكنهم جميعًا يشعرون ببعض الولاء للدستور ومبدأ عدم وجود أي شخص فوق القانون.
إن تسييس ترامب لوزارة العدل، والهجمات على سيادة القانون، والطلبات إلى الدول الأخرى للمساعدة في نصب المكائد لخصومه السياسيين، والحب الواضح للديكتاتوريين - وخاصة فلاديمير بوتين – كان له اثر سئ علي الامريكين.
في استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي، قال 62 ٪ إن ترامب "يضر بدلًا من أن يساعد" في جهود مكافحة Covid-19. واوضح 78٪ من أولئك الذين دعموه في عام 2016 انهم لن يصوتوا له مرة أخرى لسوء تعامله مع الوباء.