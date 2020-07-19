كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك: تسجيل 578 وفاة وأكثر من 7500 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، 578 وفاة و7615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد أعلنت الصحية المكسيكية، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38888 والإصابات إلى 338913.

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وأشارت الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع في الإصابات، مقارنة مع الجمعة الذي سجلت فيها 736 وفاة و7252 إصابة جديدة.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.