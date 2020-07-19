فيروس كورونا يعود مجدا إلى إقليم بولمان

يواصل فيروس كورونا انتشاره بعمالات وأقاليم جهة فاس-مكناس، مسجلا إصابات جديدة وصلت خلال الـ48 ساعة الماضية، حتى صباح أمس الجمعة، إلى147 حالة مؤكدة، منها 73 سجلت دفعة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث توزعت هذه الحالات على مدن فاس ومكناس وصفرو وتاونات ومولاي يعقوب وبولمان.

بعدما ظل إقليم بولمان خاليا من فيروس كورونا منذ منتصف شهر يونيو الماضي، عقب تعافي الحالة الوحيدة المسجلة به؛ عاد إليه الفيروس مسجلا إصابة جديدة، رفعت عدد الحالات بالإقليم إلى حالتين؛ الأولى تخص سائق طاكسي بمدينة إيموزار مرموشة ضواحي مدينة بولمان، ظهرت عليه أعراض المرض منتصف شهر يونيو الماضي، والإصابة الثانية أعلنت عنها السلطات الصحية ضمن حصيلة أول أمس الخميس.

ويتعلق الأمر استنادا إلى معلومات حصلت عليها الجريدة من مصدر طبي، بأحد مستخدمي محطة “نور 2 ميدلت”، التي توجد على تراب جماعة “ويزغت” التابعة لإقليم بولمان، إذ عاد العامل مؤخرا من مدينة الدار البيضاء بعد قضائه لعطلته، وخضع ضمن التدابير الوقائية والاحترازية قبل استئناف عمله للكشف المخبري أظهرت نتائجه حمله للفيروس، ما عجل بنقله إلى مدينة ميسور ومنها نحو المستشفى الميداني في بنسليمان، وهو ما جنب زملاءه تعرضهم للعدوى، بحكم أن رصد حالته تمت قبل استئنافه للعمل ومخالطته بقية العاملين.