ماذا قال زيدان عن مستقبله مع ريال مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أثار الجدل حول مستقبله مع الفريق الملكي بعد قيادته له لحصد لقب الليغا هذا الموسم.

وتوج النادي الملكي تحت قيادة زيدان، بلقب الدوري الإسباني، الخميس، عبر فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف، قبل جولة من نهاية المسابقة.

ويتبقى لزيدان عامين في عقده مع ريال مدريد، لكنه رفض التأكيد على بقائه مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

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وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لدي عقد هنا، لكن لا يمكن أبدا أن تعرف ما الذي سيحدث".

وأضاف "لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أو العام الذي يليه، أنا مرتبط بعقد وأشعر بالسعادة هنا، وسعيد بما أقوم به، لكن لا يمكن أبدا التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".

وتابع مدرب الريال "لهذا أشعر بالاسترخاء بشأن مستقبلي، لأنه في عالم كرة القدم قد تتغير الأمور بين عشية وضحاها، لا أعرف ما الذي سيحدث تحديدا في المستقبل".