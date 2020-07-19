غوارديولا: لم نلعب جيدا أمام آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، قوله إن "لاعبيه لم يقدموا أداء جيدا أمام آرسنال"، مشيرا إلى أنهم "في النهاية بشر".

وكان مان سيتي يسعى للتأهل للنهائي للدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي أمام واتفورد، لكنه خسر السبت أمام آرسنال في نصف النهائي بهدفين سجلهما اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وتابع غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء المباراة "لم نقدم عرضا جيدا، لم نكن جاهزين بما فيه الكفاية، إذا لم تلعب 90 دقيقة في نصف النهائي فإن هذا سيحدث، لم نلعب جيدا، نحن بشر، الخصم لعب جيدا، هذا يحدث في بعض الأحيان".

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وأضاف "الأمر الوحيد الذي أندم عليه هو أننا لم نلعب الشوط الأول كما لعبنا الثاني، كان علينا تغيير الأسلوب لكننا لم نستطع ذلك".

وفي تصريحات أخرى لشبكة "بي تي سبورتس"، قال غوارديولا "كنت أعرف أنهم يلعبون بخط دفاع خماسي مع ممارسة الضغط العالي، لقد دافعوا جيدا، حدث هذا أمام ليفربول وكنا ندرك ذلك، لكننا لم نكن جيدين، يجب أن نلعب جيدا لنتأهل".

وختم "الآن أمامنا أسبوعين قبل لقاء ريال مدريد ونريد أن نلعب في النهائي (دوري أبطال أوروبا)، يجب أن نستعيد التناغم، إنها آخر فرصة للمضي قدما (الفوز بلقب آخر)".