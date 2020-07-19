القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 36 عاما من سكان قرية إبطن، بشبهة ضلوعه في جريمة قتل سمير عمرية في الخمسينيات من عمره، الليلة الماضية.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.
وتعود حيثيات الجريمة إلى الليلة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين (55 و41 و29 و21 عاما) بجراح متفاوتة أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
هذا، ولم تتضح بعد خلفية وملابسات الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إبطن: اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة قتل سمير عمرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.