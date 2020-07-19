إبطن: اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة قتل سمير عمرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 36 عاما من سكان قرية إبطن، بشبهة ضلوعه في جريمة قتل سمير عمرية في الخمسينيات من عمره، الليلة الماضية.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

وتعود حيثيات الجريمة إلى الليلة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين (55 و41 و29 و21 عاما) بجراح متفاوتة أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، ولم تتضح بعد خلفية وملابسات الجريمة.