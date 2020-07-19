بريطانيا تعمل على إضعاف "هواوي" دون الاكتفاء بحظر خدماتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت صحيفة نيكي التجاريّة، اليوم الأحد، عن مساعي الحكومة البريطانيّة والتي قدمت طلبًا إلى اليابان، من أجل المساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية بتقصّد تهميش شركة "هواوي تكنولوجيز"، مع الإشارة إلى شركتي "إن.ئي.سي" و"فوجيتسو" كموردين بديلين محتملين.

وأضافت الصحيفة دون الإشارة إلى أي مصادر أن "مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو يوم الخميس وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات ‘هواوي‘ من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027".

وقالت الصحيفة إن "هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا".

وصرح وزير الإعلام البريطاني، أوليفر دودن، الأسبوع الماضي بأن "بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لـ‘هواوي‘ وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان".