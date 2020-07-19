شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 14.16 مليوناً والوفيات 597250 على مستوى العالم والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 أشار إحصاء وفقا لرويترز إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 597250 شخصا توفوا جراء الفيروس

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة. Advertisements وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني 046328 حالة إصابة. وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة ومليون 038716 حالة إصابة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و 765437 حالة إصابة.

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