شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. وزارة الصحة تفتح المجال أمام الراغبين بالتطوع من مواطنين ومقيمين والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي بالتنسيق لفتح المجال أمام الراغبين بالتطوع من مواطنين ومقيمين في جميع إمارات الدولة وتحديد مواقع استقبالهم لدعم تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاح غير النشط.

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