- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بنهم والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
قتل وجرح عشرات الحوثيين بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، اليوم، بجبهة نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ووفق مصدر عسكري، لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم، وجرح آخرون، في مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية بجبهتي نجد العتق وصلب، بمديرية نهم، شرقي صنعاء.
وأكد أن وحداتهم كسرت هجوما مباغتا لمليشيا الحوثي على مواقعهم في صلب ونجد العتق، بالتزامن قصفت مدفعيتهم بعدة قذائف دوريات عسكرية للمليشيا أثناء فرارها من أحد مواقع جبهة صرواح، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.