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قوات الجيش في البيضاء تأسر قياديا حوثيا مع أفراد مجموعته

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 19 يوليه 2020

قالت مصادر ميدانية إن قياديا حوثيا مع جميع أفراده وأسلحتهم، وقع في قبضة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بجبهة قانية العبدية، محافظة البيضاء.

 

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وذكر المصدر أن القيادي الحوثي ضل الطريق أثناء بحثه عن إدارة أمن العبدية، حتى وقع بين أيديهم.

 

وتشهد مختلف جبهات البلاد الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية مواجهات عنيقة على خلفية التصعيدات العسكرية الحوثية.

 

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