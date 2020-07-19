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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قياديين حوثيين وأسر ثالث خلال مواجهات في الجوف ومأرب والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
قتل قياديان حوثيان بارزان، بنيران القوات الحكومية والمقاومة، فيما تم أسر ثالث ضل الطريق بمعية أفراد مجموعته، في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، التي تشهد مواجهات بين الطرفين على الجهة الشرقية لليمن.
ووفق مصدر عسكري ميداني، قتل قيادي حوثي يدعى "أبو مازن العزي"، وعدد من أفراد مجموعته، مساء السبت، في هجوم لمليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية والمقاومة في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.
وقتل عشرات الحوثيين بقصف مدفعي للقوات الحكومية استهدف دوريات عسكرية تابعة لهم أثناء فرارها من أحد مواقع جبهة صرواح، بمأرب، تزامنا مع استهداف مقاتلات التحالف العربي آليات وتحصينات حوثية في ذات المنطقة، بعدة غارات جوية.
كما لقي قيادي حوثي بارز يدعى "عقيل المؤيد"، مصرعه ومعه عدد من أفراد مجموعته ومرافقيه، بمواجهات عنيفة مع القوات الحكومية والمقاومة في جبهة الجوف، شمالي مأرب.
ويعتبر القيادي المؤيد واحداً من أبرز القيادات الحوثية الميدانية في محافظة الجوف
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