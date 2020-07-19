شكرا لقرائتكم خبر عن 140 دولار غرامة عدم ارتداء الكمامة في ملبورن والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، دانييل أندروز اليوم الأحد إن ملبورن، عاصمة الولاية وثاني أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، جعلت أقنعة الوجه (الكمامات) إلزامية وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أندروز إن ولاية فيكتوريا سجلت 363 حالة إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة إضافية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات على مستوى أستراليا إلى 122 حالة.

وأعلن أندروز اليوم الاحد أن ارتداء أقنعة الوجه أو أغطية الوجه سوف يكون إلزاميا لجميع أولئك الذين يغادرون منازلهم ليل الأربعاء في منطقة ملبورن الكبرى وميتشيل شاير المجاورة.

وقال اندروز للصحفيين في ملبورن: "لن يغادر معظمنا المنزل بدون مفاتيحنا، ولن نترك المنزل بدون هاتفنا المحمول. لن تتمكنوا من مغادرة منازلكم بدون القناع، ثم ارتدائه، لأنه ضروري للغاية لوقف انتشار هذا الفيروس". وأعلن أنه سوف يتم تغريم أى شخص يتم رصده وهو لا يرتدى قناع وجه مبلغ 200 دولار أسترالى (140 دولارا أمريكيا).