وزير الخارجية: العراق يريد علاقات متوازنة مع دول الجوار ويجب ابعاد المنطقة عن التوترات

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسين قوله في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الاراني محمد جواد ظريف في بغداد، "بحثنا مع ظريف العلاقات الثنائية والتبادل التجاري"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور ايران قريبا".
وأضاف حسين، "يجب ابعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة"، مؤكدا أن "العراق يريد علاقات متوازنة مع دول الجوار".
وأضاف حسين، "يجب ابعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة"، مؤكدا أن "العراق يريد علاقات متوازنة مع دول الجوار".
ووصل في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد في زيارة رسمية.
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