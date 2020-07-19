محافظ ديالى: استرجاع ارض حكومية استولى عليها منتسب امني

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، "نحذر أبناء محافظ ديالى من شراء أراضي حكومية عن طريق أشخاص يستغلون نفوذهم بعد تفشي ظاهرة بيع الأراضي الحكومية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف التميمي ان "دائرة البلدية أعادت ارض حكومية استولى عليها منتسب في الاستخبارات وقام بتقطيعها وبيعها بطريقة غير اصولية"، مشيرا الى أن "قيمة الارض تتجاوز المليار ونصف المليار دينار".



من جانبه، ذكر قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، بانه "سيتم اللجوء للقضاء وتقديم شكوى اصولية ضد المنتسب الأمني".