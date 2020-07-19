 النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول سابق في مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تفاصيل ضبطها مدير مجاري الديوانيَّة السابق مع ثلاثة موظفين في المديريَّة بتهمة الاختلاس.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فريق مؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة إلى مخازن مديريَّة مجاري الديوانيَّة، بعد تلقي المكتب معلوماتٍ حول وجود عمليَّة اختلاس في مخازن المديريَّة، مؤكدةً ضبط المدير السابق وثلاثة موظفين فيها بتهمة إخراج خزانات وأنابيب حجم 110 و حجم 350 من أحد مخازن المديريَّة، ونقلها إلى المزرعةٍ الخاصة بالمدير السابق، منوهةً بضبط الفريق لمستندات الإخراج الخاصة بالمواد".

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وتابعت إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من شباط الماضي عن تمكن ملاكات المكتب من ضبط موظف في دائرة مجاري الديوانيَّة متلبساً بالجرم المشهود باختلاس رواتب أحد الأجراء اليوميين.