مسجدي: ايران ارسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية للعراق لمواجهة كورونا

أعلن السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، الاحد، ان بلاده ارسلت طنا من المساعدات والمعدات الطبية الى العراق لمكافحة فيروس كورونا.
وقال مسجدي في تصريح صحفي من مطار بغداد خلال استقبال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن "ايران ارسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية و الصحية الى العراق لمواجهة كورونا".
واعرب السفير عن امله ان "يتمكن العالم وبسرعة التخلص من هذه الجائحة التي تضرب جميع شعوب العالم وخاصة عن الشعبين الايراني والعراقي"، مشيرا الى ان "هناك تعاون جيد بين وزارة الصحة الايرانية ونظيرتها العراقية في مجال مكافحة كورونا وكذلك في المجالات الطبية والصحية الاخرى".
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