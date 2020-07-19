رياضة 2020-07-19 | 08:35 380 مشاهدة استطاع البطل العراقي امير البازي، ان يتغلب على منافسه الكندي في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة UFC.



وأشاد درجال بـ"الانجازات التي يحرزها ابطال العراق بالفنون القتالية في اكثر من ملتقى عالمي بمختلف الالعاب التي اثبتت علو كعب ابناء العراق وتفوقهم في هذه

وذكر موقع وزارة الشباب والرياضة ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قدم التهنئة للبطل العراقي العالمي امير البازي، الذي تغلب على اللاعب الكندي في النزال الذي جمعهما برياضة الفنون القتالية المختلطة قبل قليل، ضمن اكبر مسابقة عالمية معتمدة ولأول مرة يكون العراق حاضراً في منظمة UFC ".وأشاد درجال بـ"الانجازات التي يحرزها ابطال العراق بالفنون القتالية في اكثر من ملتقى عالمي بمختلف الالعاب التي اثبتت علو كعب ابناء العراق وتفوقهم في هذه الرياضة ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطل عراقي يطيح بمنافسه الكندي في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.