مواجهات واعتقالات في نابلس والخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في مناطق بالخليل ومخيم بلاطة في نابلس.

في محافظة نابلس، أصيب شابان واعتقل ثالث فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة واعتقلت الشاب وائل حشاش بعد مداهمة منزله. كما اندلعت مواجهات عنيفة أصيب خلالها شابان تم نقلهما للمشاقي للعلاج.

وفي مدينة طولكرم، ذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين علي حسين سلمان عودة من الحي الجنوبي للمدينة، وبشار درويش مصاروة من حي السلام شرقا، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

Advertisements

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أمير أبو زينة، وعصام النتشة، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما، في منطقة واد أبو كتيلة.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في حي تل الرميدة.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال احتجزوا لمدة ساعة تقريبا عددا من الشبان من عائلات أبو هيكل، وغانم، وأبو عيشة، وغيرها، ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في حي تل الرميدة.

وتشن قوات الاحتلال على الدوام عمليات احتجاز وتنكيل بحق المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل بحجة تأمين الحماية لمرور مستوطني ما تسمى مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتجري لهم عمليات تفتيش مهينة.