الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ182 والإصابات 3614

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3614 والوفيات 182 حالة، بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.
ووفقا لتقرير الوزارة الصادر، مساء السبت، فإن سفارة دولة فلسطين لدى لبنان أفادت بتسجيل 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية، 5 منها في مخيم الرشيدية، و5 أخرى في مخيم قاسمية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الى 16.
كما وأفادت بتعافي 6 حالات كانت مصابة سابقا، وعلى الفور تحركت السفارة وقيادة الساحة المشكلة من الفصائل الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وجميع الأجهزة المختصة باتخاذ وتطبيق جميع إجراءات السلامة حيث تم تعقيم المخيمين، وتوزيع الكمامات، وفحص درجة حرارة المارة، وأخذ عينات عشوائية للتأكد من محاصرة الفيروس.
وأكد فريق العمل المصغر الذي يتابع الأوضاع الصحية والمعيشية للجاليات الفلسطينية حول العالم عدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوفها بالساعات الأخيرة.
وتم في يوم الجمعة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأميركية، في كل من أوهايو، وتكساس، وميشيغان، ما يرفع عدد الإصابات الى 2004، فيما سجلت 66 حالة وفاة.
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