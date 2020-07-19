جرائم القتل في المجتمع العربي: 3 ضحايا خلال ساعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 3 مواطنين عرب في جرائم قتل منفصلة بفارق ساعات، آخرهم أدهم بشارة (55 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة، صباح اليوم الأحد.

وفي مدينة كفر قاسم، قتل حسين أبو ذيب الطوري (55 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال تواجده بالقرب من ورشة بناء في مدينة ملبس (بيتح تيكفا)، فجر اليوم.

وفي قرية إبطن، أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل سمير عمرية (50 عاما) متأثرا بجراحه الخطيرة، كما أصيب 4 آخرين بجراح متفاوتة.

48 ضحية في جرائم القتل منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

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وتنضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 48 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي. كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.

ضحايا جرائم القتل

والضحايا هم كل من؛ أدهم بشارة (55 عاما) من الطيرة يوم 19 تموز/يوليو، حسين أبو ذيب الطوري (55 عاما) من كفر قاسم يوم 19 تموز/يوليو، سمير عمرية (50 عاما) من إبطن يوم 18 تموز/يوليو، سعيد ورامي عساف (62 و27 عاما) من زيمر يوم 7 تموز/يوليو، وفاء مصاروة (40 عاما) من الطيبة يوم 2 تموز/يوليو، نجيب عبد الله من كسرى سميع يوم 28 حزيران/يونيو، إيهاب بيدوسي (32 عاما) من باقة الغربية يوم 23 حزيران/يونيو، مالك أبو فول (24 عاما) من جت المثلث يوم 18 حزيران/يونيو، أدهم ناطور وفريد خلاف ومحمد وتد من كفر ياسيف ويافا وجت المثلث في 16 حزيران/ يونيو، روان الكتناني القريناوي (29 عاما) من رهط يوم 14 حزيران/يونيو، خليل خليل (28 عامًا) من حيفا يوم 10 حزيران/ يونيو، رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) يوم 6 حزيران/ يونيو، أمير أمون (24 عاما) من يركا يوم 27 أيار/ مايو، يوسف محمد حصارمة (60 عاما) من البعنة يوم 26 أيار/ مايو، صالح فوزي جربان (26 عاما) من جسر الزرقاء يوم 18 أيار/ مايو، عبد الرحيم شلباية (60 عاما) من قلنسوة يوم 17 أيار/ مايو، عميد فاضل في الثلاثينات من عمره من المغار يوم 15 أيار/ مايو، نور شحدة أبو القيعان (20 عاما) من حورة يوم 13 أيار/ مايو، مصطفى درويش يونس (26 عاما) من عارة يوم 13 أيار/ مايو، محمود مؤيد عدوي (29 عاما) من طرعان يوم 10 أيار/ مايو، عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاما) من عسفيا يوم 9 أيار/ مايو، سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/ مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) من أم الفحم يوم 5 أيار/ مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد يوم 17 نيسان/ أبريل، نيفين عمراني (21 عاما) من حورة يوم 17 نيسان/أبريل، محمد مصباح من أم الفحم يوم 9 نيسان/ أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.