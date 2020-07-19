لا رحلات جويّة من إسرائيل قبل أيلول "في أحسن الأحوال"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مفوّض العلاقات الخارجيّة في وزارة الصحّة الإسرائيليّة، آشي شلمون، إنّ إسرائيل لن تفتح مطار بن غوريون للرحلات الجويّة قبل أيلول/سبتمبر المقبل "في أحسن الأحوال".
وبحسب ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن شلمون، اليوم، الأحد، فإنّ إسرائيل رفضت فتح منظومة فحوصات طبيّة لفيروس كورونا في مطار بن غورويون بسبب "المراضة (انتشار المرض) في إسرائيل. السماء لن تُفتح قبل أيلول المقبل، نحن نقترب من الإغلاق".
وأضاف شلمون "علينا، أولا، السيطرة على ما يجري في البلاد وعندها فتح السماء بشكل مراقب. وأنا لا أستبعد إنشاء منظومة فحوصات في المستقبل بكل موضوع الرحلات الخارجيّة" لكنه استدرك "علينا أن نفهم أولا أن إنشاء منظومات مثل هذه سينافس منظومات الدولة التي تحاول السيطرة على الفيروس الأمر الذي من الممكن أن يضرّ بالتعامل مع كورونا".
وعوّلت إسرائيل، في أيار/مايو الماضي، على إعادة الرحلات الجوية إلى قبرص واليونان في منتصف تموز/يوليو قبل أن يعاود الفيروس الانتشار.
ولاحقًا، استثنى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إسرائيل من قائمة الدول التي يسمح بدخول مواطنيها إليه في الأول من تموز/يوليو المقبل، ووضع الاتحاد إسرائيل على قائمة "الدول الحمراء".
بينما يمكن أن يسافر الإسرائيليّون إلى عدد من الدول، مثل تركيا والولايات المتحدة، بشرط الخضوع لحجر منزلي يصل إلى 15 يومًا.
وأغلقت الحكومة الإسرائيلية بن غوريون في نيسان/أبريل الماضي، إلا أمام الرحلات الاستثنائيّة.
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