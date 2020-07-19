اخبار العالم

مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020

قصفت مليشيات الحوثي، الأحد 19 يوليو /تموز 2020، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

 

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية فتحت مختلف نيران معدلاتها الرشاشة باتجاه الأحياء السكنية الواقعة في أطراف حيس ومركز المدينة.

Advertisements

 

وأكدت المصادر أن المليشيات استهدفت من أماكن سيطرتها من الجهة الشرقية بسلاح بيكا وسلاح 14.5، المساكن بكثافة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

 

وتتعرض الأحياء والقرى السكنية والمزارع والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي، مما ينتج عنها خسائر يومية، وكان آخرها تضرر محطة للمشتقات النفطية في التحيتا جراء استهداف مليشيات الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا