شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تصد هجوما حوثيا في الحشا بالضالع والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 صدت المقاومة الجنوبية، مساء السبت، زحفا واسعا شنته مليشيات الحوثي في موقع السقاية في بتار شرق مديرية الحشا وشمال غرب الضالع.

Advertisements وقال مصدر ميداني في الكتيبة الأولى من اللواء السادس مقاومة (الشوبجي): إن المليشيات الحوثية حاولت الزحف باتجاة موقع السقاية في بتار تحت تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأضاف إنه وبعد مواجهات شرسة وجها لوجه استمرت ما يقارب ساعة كاملة استطاعت خلالها المقاومة الجنوبية كسر زحف المليشيات الحوثية وإحكام السيطرة على المعركة بعد أن كبدوا المليشيات خسائر بشرية ما بين وقتيل وجريح

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