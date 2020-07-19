نجاح الجهود المبذولة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا بالإمارات

الأحد 19 يوليه 2020

حظيت الإمارات بتصنيف ريادي متميز بين دول العالم في محدودية المخاطر بمرحلة ما بعد «كوفيد ١٩»، حيث صنف تقرير «خريطة المخاطر» الذي أصدرته مؤسسة «كونترول ريسكس»، دولة الإمارات ضمن الدول قليلة المخاطر في المجالين الاقتصادي والأمني بعد الجائحة، بفضل سرعة تجاوب الإمارات مع الأزمة وتعاملها بكفاءة عالية مع التداعيات الناجمة عن تفشي الجائحة، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. وصنف تقرير «خريطة المخاطر 2020»، المخاطر الاقتصادية في الإمارات عند 3.4 درجات، وهي أدنى درجة في فئة المخاطر.



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وتواصلت الأنباء المبشرة التي تؤكد نجاح الجهود المبذولة في السيطرة على تفشي فيروس «كورونا» في الامارات، مع تراجع عدد الإصابات النشطة بالفيروس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل الماضي، لتصل إلى 7974 حالة فقط، في الوقت الذي صعدت فيه أعداد المتعافين بشكل ملحوظ على مدى الأسابيع الماضية لتصل إلى 85.8% من إجمالي الإصابات.

وتزامنت هذه النجاحات مع ظهور مؤشرات متنامية على عودة النشاط إلى العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث سجلت قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات تحسناً تدريجياً، كما ساهم فتح الأجواء ونشاط حركة السفر في تعزيز ثقة المستهلكين وقطاعات الأعمال، بينما شهد قطاع الفعاليات تطوراً نوعياً يوم أول من أمس، مع استضافة دبي لأول فعالية دولية تقام في المنطقة منذ بدء الجائحة، في تطور يمهد لعودة النشاط لهذا القطاع الحيوي، حيث تعد دبي أحد أهم مراكز استضافة المعارض والمؤتمرات في العالم.