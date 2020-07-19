بالصور.. منع موظفي محطة كهربائية بكربلاء من الدخول لممارسة عملهم

تظاهر العشرات من ابناء احدى مناطق كربلاء، الاحد، احتجاجا على تردي الواقع الكهربائي.

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من اهالي منطقة الكمالية في كربلاء منهوا موظفين محطة كهرباء الديزلات شرق المحافظة من الدخول وممارسة عملهم.

واضاف ان ذلك جاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على الرغم ان المحطة قرب منازلهم.

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