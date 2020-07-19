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تظاهر العشرات من ابناء احدى مناطق كربلاء، الاحد، احتجاجا على تردي الواقع الكهربائي.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من اهالي منطقة الكمالية في كربلاء منهوا موظفين محطة كهرباء الديزلات شرق المحافظة من الدخول وممارسة عملهم.
واضاف ان ذلك جاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على الرغم ان المحطة قرب منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منع موظفي محطة كهربائية بكربلاء من الدخول لممارسة عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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