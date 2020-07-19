فنانات يستنكرن حذف فلسطين من خارطة غوغل

استنكرت فنانات سوريات وفلسطينيات قرار محرك البحث العالمي "غوغل" بحذف اسم فلسطين من خارطتها.

وغردت الممثلة، كندة علوش، عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم السبت: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل".

وحذفت الفنانة السورية التغريدة قائلة: "بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم أكن اقصدها".

كما علقت الممثلة، نسرين طافش، على حذف اسم فلسطين من خارطة غوغل، بنشرها صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لخارطة الوطن العربي ودولة فلسطين مزينة بالورود وعلقت عليها "على هَذِهِ الأرضِ سَيَّدَةُ الأُرْضِ، أُمُّ البِدَايَاتِ أُمَّ النِّهَايَاتِ.. كَانَتْ تُسَمَّى فِلِسْطِين.. صَارَتْ تُسَمَّى فلسْطِين.. سَيِّدَتي: أَستحِقُّ، لأنَّكِ سيِّدَتِي، أَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ" (وهي قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش).

واختفت فلسطين من خرائط غوغل، من خرائط محرك البحث الأمريكي، وأوضحت شركة غوغل عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط.

Advertisements

وأضافت الشركة "لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل غوغل على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها.. وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق".

وعند البحث في محرك البحث عن خرائط فلسطين تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة.

يذكر أيضا أن شركة غوغل قامت خلال تحديثها عام 2016 بحذف فلسطين من خرائطها، ووضع اسم إسرائيل على الخريطة بشكل كامل، مما أثار حفيظة الفلسطينيين وكافة النشطاء على مواقع التواصل الداعمين للقضية الفلسطينية، بدون رد واضح من الشركة لتبرير ما قامت به.

ونشر الكثير من العرب على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها "فيسبوك وتويتر" منشورات غاضبة من شركة غوغل وتطالبها بإعادة تسمية فلسطين إلى الخريطة.