بالارقام.. اصابات كورونا في العالم

أشار إحصاء لوكالة "رويترز"، إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 597250 شخصا توفوا جراء "كوفيد 19". وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة، وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني و46 ألف و328 ‬حالة إصابة، فيما حلت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة، ومليون و38 ألف و716 حالة إصابة. Advertisements وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و765437 حالة إصابة. جدير بالذكر أن تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في كانون الاول عام 2019.

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