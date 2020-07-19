التربية تتحدث عن اسئلة السادس اعدادي

وجهت وزارة التربية، الاحد، مديرية التقويم والامتحانات بان تكون اسئلة السادس اعدادي واضحة وشمولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "الوزارة وجهت اللجان المسؤولة عن اعداد الاسئلة الامتحانية لطلاب السادس الاعدادي بأن تكون الاسئلة من المنهاج الدراسي المقرر بعد حذف مواضيع محددة من المنهاج بسبب القرارات التي صدرت بهذا الشأن".

واضاف ان "الاسئلة الامتحانية ستراعي ما عاناه الطلبة خلال مدة انتشار كورونا التي منعتهم من مواصلتهم الدوام بالمدارس واكمال الدراسة بشكل طبيعي"، مؤكدا خلوها من "الفروع الخارجية، وملاءمتها المستويات العلمية المختلفة بين لطلبة، فضلا عن انها مبسطة وواضحة وشاملة".