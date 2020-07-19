ظريف يصل بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، عن وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".

واضافت ان "ظريف سيلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين وسيبحث معهم تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين".