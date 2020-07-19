اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، عن وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".
واضافت ان "ظريف سيلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين وسيبحث معهم تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يصل بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.