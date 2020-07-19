نجاة مسؤول أمني صومالي من تفجير بمقديشو

نجا نائب وزير الأمن الصومالي عبدالناصر سعيد موسى من محاولة اغتيال إثر تفجير لغم أرضي استهدف مركبته، في مقديشو.

وأفاد مراسل ”الخليج 365” بأن اللغم الأرضي المزروع بجانب شارع مكة المكرمة الرئيسي، عند تقاطع KM4، بمديرية هدن في مقديشو، انفجر الليلة الماضية، لدى مرور مركبة موسى.

وأسفر التفجير عن إصابة أربعة مدنيين توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.

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في هذه الأثناء، طوقت أجهزة الأمن موقع التفجير، وبدأت تحقيقات في محيط المكان.



وحتى الساعة 08:00 تغ، لم تتبن أية جهة المسؤولية عن التفجير.

ومؤخرا، تزايدت التفجيرات عبر الألغام المزروعة في مقديشو، إذ سقط على أثرها مدنيون وعسكريون.

وتفجير الليلة يأتي بعد أسبوع من محاولة اغتيال تعرض لها قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي، الإثنين، عبر سيارة ملغومة استهدفت قافلة عسكرية يستقلها وسط العاصمة مقديشو، في هجوم تبنته حركة الشباب الإرهابية.