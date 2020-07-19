تعزيز "الردع العسكري" في اجتماع كيم مع اللجنة العسكرية المركزية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تعزيز الردع العسكري في البلاد، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع الذي عقد يوم السبت ناقش أيضا "المهمة الاستراتيجية" للوحدات العسكرية الرئيسية للتعامل مع "الوضع العسكري حول شبه الجزيرة الكورية".

وقالت الوكالة إن "الاجتماع الموسع ناقش قضايا تكثيف الحزب تعليم وتوجيه القادة والمسؤولين السياسيين بالجيش الشعبي" و "شدد على ضرورة تسليح الضباط القادة الشباب".

ويحتل جيش كوريا الشمالية المرتبة رقم 23 عالمياً، بقوة بشرية متاحة للخدمة العسكرية قوامها 13 مليون شخص يمثلون نصف عدد السكان تقريباً، وفقاً لتقرير نشره موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي ونشر في العام 2017.

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ويقدر عدد القوات العاملة في الجيش الكوري الشمالي بـ945 ألف جندي إضافة إلى 5.5 مليون شخص في قوة الاحتياط.

وتعثرت المباحثات حول ملف كوريا الشمالية النووي بين واشنطن وبيونج يانج، وأبدت الأخيرة قناعتها بعدم جدوى المفاوضات في خطوة قد تعيد أجواء الحرب التي بدت وشيكة خلال العام الأول من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة قبل نحو 4 أعوام.