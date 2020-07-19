شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ضمن أفضل دول العالم في الدعم والتضامن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحركت دولة الإمارات، لمواجهة الأزمة في الداخل بثبات وعلى جميع المحاور في الوقت نفسه وفق منهج علمي متطور راعى وقاية الإنسان وحمايته أولاً بالغلق التدريجي، ومنع التجمعات، ثم كيفية وصول العلاج للجميع في أسرع وقت استناداً للتكنولوجيا الحديثة، وارتكازاً على الخبرات الطبية، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين أثناء العزل والحجر، مع ضمان عمل المؤسسات الحيوية دون خلل، ودعم الاقتصاد، ونالت الإمارات إشادات منظمة الصحة العالمية بأداء حكومتها في مواجهة هذه الجائحة داخل حدودها وخارجها.

وضربت دولة الإمارات أروع النماذج في التعامل الإنساني في الخارج والداخل منذ بداية الأزمة، ويأتي إطلاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم «من المواطنين والمقيمين»، كونه نموذجاً مثالياً لإنسانية القيادة الإماراتية، التي لا تنسى أحداً.

كما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في مكافحة وباء فيروس «كورونا» محلياً وعالمياً، وضعها بالمركز الأول إقليمياً في مكافحة وعلاج المرضى من الفيروس القاتل، وضمن أفضل دول العالم في الدعم والتضامن الدولي، لمساعدة المنظمات الدولية والدول في مواجهة الوباء، ونالت عن ذلك الشكر والتقدير من العديد من الجهات.

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إنها إمارات البناء والإنسانية، التي اعتادت إحراز المراكز المتقدمة في التنمية والتطوير، وها هي بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات، التي يواجهها العالم.