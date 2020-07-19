بالأرقام.. ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19 في الامارات.



Advertisements

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ السبت: بفضل الله وجودة الرعاية الصحية بالدولة، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19 إلى 85.8% من إجمالي الإصابات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 48 ألفاً و 917

في حين كشفت عن إصابة 289 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.