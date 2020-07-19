شكرا لقرائتكم منصة ترمب المفضلة تخذله.. تويتر تناكف الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادت "المناكفات" ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنصته المفضلة، التي يعتبر ناشطا جدا عليها، حيث يتابع حسابه على تويتر الملايين حول العالم وليس فقط في الولايات المتحدة.

فقد عطلت منصة تويتر مساء السبت تغريدة جديدة للرئيس، معلقة مقطع فيديو أعاد مشاركته، بعد شكوى تتعلق بحقوق النشر، وذلك بحسب قاعدة بيانات (Lumen)، التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

فقد اختفى الفيديو، الذي تضمن موسيقى من مجموعة (Linkin Park)، من تغريدات الرئيس على تويتر في وقت متأخر من ليل السبت مع تنبيه يشير إلى أنه "تم تعطيل هذه الوسائط استجابةً لبلاغ مقدم من مالك حقوق النشر"

خطاب تنصيب ترمب

ويدور المقطع البالغة مدته دقيقتان حول اقتباسات من خطاب تنصيب دونالد ترمب عام 2017، من ضمنها تعهده ببدء نقل السلطة من واشنطن العاصمة وإعادتها إلى الناس.

وأزالت تويتر الفيديو، الذي أعاد ترمب تغريده بعد أن نشره مدير وسائل الإعلام الاجتماعية بالبيت الأبيض (دان سكافينو) Dan Scavino، بعد أن تلقت إشعار إزالة من (Machine Shop Entertainment) وفقًا لقانون حقوق النشر الرقمية.

trump twitter

وتُعد (Machine Shop Entertainment) شركة إدارة مملوكة لفرقة الروك (Linkin Park)، وذلك وفقًا لصفحتها على منصة (لينكدإن) LinkedIn.

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وفي السياق، قال أحد ممثلي تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني: نرد على شكاوى حقوق النشر الصالحة التي يرسلها إلينا مالك حقوق النشر أو ممثلوه المعتمدون.

جولات عراك متتالية

يذكر أن شهر مايو الماضي شهد أيضا "عراكا" بين منصة التواصل الاجتماعي وترمب، ومنذ ذلك الحين تعددت محطات التحدي بين الطرفين.

وعطلت تويتر تغريدات للرئيس أو منعت التعليق عليها عدة مرات بسبب شكاوى تتعلق بحقوق النشر أو انتهاكات لسياسة المنصة المتعلقة بالتهديد بالعنف.

كما أزالت صورة غردها ترمب في 30 يونيو، بسبب شكوى من صحيفة نيويورك تايمز.

إلى ذلك، وضعت الشركة تغريدة من الرئيس خلف علامة تحذيرية في أواخر شهر مايو، قائلة: إنه انتهك قواعدها التي تمنع تمجيد العنف عندما دعا إلى أن تكون سلطات مينيابوليس صارمة في الاستجابة للاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

يذكر أن تويتر تعرضت لاختراق كبير قبل أيام قليلة، حيث دخل متسللون إلى أنظمة الشركة الداخلية لاختطاف حسابات بعض الشخصيات الهامة في المنصة، مثل: المرشح الرئاسي الأمريكي (جو بايدن)، والرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما)، والملياردير (إيلون ماسك)، ثم استخدموا الحسابات لطلب العملة الرقمية.