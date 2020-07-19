شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة بسبب الأسواق والمواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن القضاء على الأسواق العشوائية والمواقف العشوائية أيضا، لما تمثله من مخاطر فى ظل الوضع الراهن يتمثل فى انتشار العدوى والإصابة الأمراض جراء أزمة فيروس كورونا، لعدم وجود أيا من الاشتراطات الخاصة بالسلامة واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب أنها تتسبب فى التكدس المرورى وانتشار الباعة الجائلين فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المواقف العشوائية لا تقل خطورة أيضا عن الأسواق، وفى ظل إطار الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات لابد من القضاء على كل ما هو عشوائى، وتحويل هذه الأماكن سواء الأسواق لحضارية، والمواقف كذلك أيضا، على أن يتم تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومى فى هذا الأمر.

وطالب عضو البرلمان، عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، والمواقف كذلك، ومن ثم وضع خطة عاجلة فى كل محافظة تعتمد على الموارد والآليات المتاحة وتحويلها لحضارية، سواء المواقف أو الأسواق، وإعلان خطة العمل وفقا لجدول زمني يتم مراعاة الاعتمادات المتاحة به.

الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمعت لرؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسي للأسواق الرسمية والعشوائية، وذلك بحضور نواب محافظين الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الفيوم، ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات، حيث أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 سوقا عشوائيا فى مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوق وجارى العمل على تطوير 20 آخرين، وهو ما اعتبره المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمرا صادما، مردا على ضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف.