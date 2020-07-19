شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تستعجل مناقشة قوانين المجلس القومى للسكان والطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى قبل رفع جلسات دور الانعقاد التشريعي الحالى للدفع بعدد من القوانين التى انتهت منها واستعجال إقرارها نظرا لأهميتها الملحة.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستسعى للدفع بمشروعات قوانين مثل المجلس القومي للسكان والقومى للطفولة والأمومة، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تخرج للنور قبل رفع دور الانعقاد.

وأوضح أن اللجنة تعتبر هذه التشريعات هامة وتحتاج للحسم نظرا لما تحتاجه الفئات المخاطبة له بما فيها من مواد وآليات تنظم عملهم أو حقوقهم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المجلس القومي للسكان تتمثل أهميته فى رفض اللجنة لموازنة المجلس القومي الحالى لتبعيته لوزارة الصحة وعدم وجود جدوى منه وأهميته ستتبلور بإقرار القانون الجديد وسيتمكن من أداء دوره فى الاستراتيجية السكانية لـ٢٠٣٠ ومواجهة زيادة التعداد السكانى.

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