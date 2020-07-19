مقتل رجل من كفر قاسم في جريمة إطلاق نار بورشة للبناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل رجل (55 عاما) صباح اليوم الأحد، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال تواجده بالقرب من ورشة للبناء في مدينة ملبس (بيتح تكفا)، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في ورشة للبناء في بيتح تكفا، وهرع طاقم طبي إلى المكان، حيث أقر وفاة شخص إثر إصابته الحرجة جراء تعرضه لجرية إطلاق نار خلال تواجده في ورشة للبناء.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، حيث دلت التحقيقات الأولية أنه عثر على رجل بالقرب من سيارة مركونة، وقد تعرض لإطلاق نار في القسم العلوي من جسده، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات أو خلفية ودوافع الجريمة.

قتيل ثان بالمجتمع العربي خلال ساعات

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وتأتي هذه الجريمة، بعد ساعات من مقتل سمير عمرية (50 عاما) في قرية أبطن خلال شجار تخلله إطلاق نار، أصيب خلاله أيضا 4 أشخاص وصفت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

كما سجلت عدة جراء إطلاق نار جراء فوضى السلاح في البلدات العربية تقاعس الشرطة في جمع الأسلحة والتواطؤ في مكافحة العنف والجريمة، حيث تم إطلاق النار على مكتب اتحاد المياه في كفر كنا دون تسجيل إصابات بشرية، فيما سجلت خسائر بالممتلكات وواجهة المبنى.

في كفر قرع أصيب فتى (17 عاما) بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار، وفي جسر الزرقاء وقع شجار تخللها إطلاق نار، حيث أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.

ومع مقتل الرجل من كفر قاسم، ترتفع حصيلة جرائم القتل في البلدات العربية إلى 46 جريمة، كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء، وذلك بالجرائم التي سجلت منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن.