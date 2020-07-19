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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا بالإمارات والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19 في الامارات.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ السبت: بفضل الله وجودة الرعاية الصحية بالدولة، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19 إلى 85.8% من إجمالي الإصابات.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 48 ألفاً و 917
في حين كشفت عن إصابة 289 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.
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